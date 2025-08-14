У водосховищах України зафіксовано найменші запаси води за десятиріччя

Через низьку водність водопілля цьогоріч у водосховищах зафіксовано найменші запаси води, які були за десятиріччя.

Про це повідомляє "Укргідроенерго"

Відтак, "Укргідроенерго" буде раціонально використовувати воду задля накопичення достатніх запасів води у водосховищах і підготовки ГЕС та ГАЕС до зими. І докладає усіх зусиль, аби на осінь вийти з запасом, говориться у повідомленні.

"Укргідроенерго" не тільки виробляє електроенергію, а й має завдання щодо водозабезпечення споживачів. Тому гідроенергетикам потрібно постійно тримати певний запас та дотримуватись рівнів води у водосховищах", – пояснюють у товаристві.

"На жаль, вони знаходяться на відмітках значно нижчих, а ніж були в минулому році", – говориться у повідомленні.

Окрім підтримки безперебійної роботи станцій та балансування енергосистеми, компанія здійснює заходи щодо відновлення та захисту своїх обʼєктів.

У рамках підготовки ГЕС та ГАЕС до роботи в осінньо-зимовий період на станціях ведеться реконструкція та проводяться планові ремонтні роботи. Для гідроенергетиків це унікальний досвід проведення одночасно усіх цих заходів та реалізації проєктів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна планує побудувати новий водогін довжиною близько 30 км для наповнення критично обмілілого Макортівського водосховища на річці Саксагань (Дніпропетровська область).

У червні 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів.

Станом на початок 2025 року збитки внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції (ГЕС) сягнули близько $14 млрд.

Раніше повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть ПрАТ "Укргідроенерго" перший транш кредиту у розмірі 120 млн євро на відновлення та модернізацію українських гідроелектростанцій.