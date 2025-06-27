У Києві 28 червня змінять деякі маршрути громадського транспорту: схеми змін
Фото: Микола Поворозник, Фейсбук
В Києві в суботу, 28 червня, будуть тимчасово внесені зміни у маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18 у зв’язку з проведенням заходів в центральній частині міста.
Про повідомляє комунальне підприємство "Київпастранс".
З 06:00 год. до закінчення заходів (орієнтовно до 12:00 год.) рух тролейбусів буде організовано:
- маршрут № 6 від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";
- маршрути №№ 16, 18 відповідно від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.