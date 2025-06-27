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У Києві 28 червня змінять деякі маршрути громадського транспорту: схеми змін

Віктор Волокіта — 27 червня, 17:40
У Києві 28 червня змінять деякі маршрути громадського транспорту: схеми змін
Фото: Микола Поворозник, Фейсбук

В Києві в суботу, 28 червня, будуть тимчасово внесені зміни у маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18 у зв’язку з проведенням заходів в центральній частині міста.

Про повідомляє комунальне підприємство "Київпастранс".

З 06:00 год. до закінчення заходів (орієнтовно до 12:00 год.) рух тролейбусів буде організовано:

  • маршрут № 6 від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";
  • маршрути №№ 16, 18 відповідно від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Київ транспорт

транспорт

У Києві 28 червня змінять деякі маршрути громадського транспорту: схеми змін
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