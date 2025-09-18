Рада спростила ввезення транспорту як гуманітарної допомоги

Верховна Рада в цілому проголосувала за законопроєкт №12010, який спрощує ввезення транспорту та обладнання як гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у пояснювальній записці до відповідного законопроєкту, розміщеній на сайті Верховної Ради у четвер, зазначається, що в умовах воєнного стану від різних вітчизняних та міжнародних донорів надходить значна кількість благодійної та гуманітарної допомоги.

Законопроєкт має на меті на період воєнного стану забезпечити простіший алгоритм для ввезення транспорту на потреби гуманітарної допомоги, гуманітарної і медичної евакуації, забезпечення життєдіяльності підприємств, установ і організацій, які відносяться до критичної інфраструктури і здійснення інших заходів безпосередньо повʼязаних з захистом і підвищенням обороноздатності.

Зазначається, що транспортні засоби, які ввозяться для виконання статутних цілей громадських об’єднань зі статусом юридичної особи, благодійних організацій та відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, акредитованих в Україні, визнаються гуманітарною допомогою.

Вимоги для ввезення таких транспортних засобів мають бути встановлені Кабінетом міністрів.

Нагадаємо:

У червні президент Володимир Зеленський підписав закон про використання комунальними підприємствами транспорту, отриманого як гуманітарна допомога, у сфері пасажирських перевезень.