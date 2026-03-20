FlixBus запустив нові міжнародні маршрути з Києва до Вроцлава і Франкфурта

Оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про нові маршрути з України до Польщі та Німеччини: Київ – Вроцлав та Київ – Франкфурт, а також відновлення маршруту з Полтави до Катовіце.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні ЕП.

"Кожен новий маршрут FlixBus в Україні – це відповідь на реальний запит українців. Наша мета – щоб шлях додому чи до близьких був для пасажирів максимально легким і доступним", – заявив віцепрезидент FlixBus у Східній Європі Міхал Леман.

Повний маршрут N3236: Київ – Житомир – Рівне – Краків – Катовіце – Вроцлав

Рейси з Києва здійснюватимуться у вівторок, п'ятницю та суботу. Автобус вирушатиме з Центрального автовокзалу Києва о 16:00, з Житомира – о 19:40, з Рівного – о 22:40 та прибуватиме до Вроцлава о 12:05 наступного дня, розповіли у FlixBus.

У зворотному напрямку рейс курсуватиме у середу, четвер та неділю. Відправлення з Вроцлава заплановане на 14:10. Автобус прибуватиме до Житомира о 7:50 наступного дня, а на Центральний автовокзал Києва – о 10:25.

Повний маршрут N3216: Київ – Житомир – Рівне – Львів – Берлін – Лейпциг – Єна – Ерфурт – Франкфурт

Відправлення з Києва здійснюватимуться у четвер, п'ятницю та суботу: автобус вирушатиме з Центрального автовокзалу Києва о 13:00. З Житомира – о 15:20, Рівного – о 17:45, зі Львова (автовокзал "Двірцевий") – о 21:15.

Прибуття до Франкфурта очікується о 21:20 наступного дня.А у зворотному напрямку автобус курсуватиме у понеділок, суботу та неділю. Відправлення з Франкфурта – о 7:50. Автобус прибуватиме до Львова ("Двірцевий") о 7:05 наступного дня, після чого заїжджатиме на Стрийський автовокзал.

До Рівного прибуватиме о 10:45, у Житомир – о 13:15, а до Центрального автовокзалу Києва – о 15:50.

Повний маршрут N3271: Полтава – Київ – Житомир – Рівне – Львів – Краків – Аеропорт Кракова – Катовіце

Відправлення з Полтави здійснюватимуться по вівторках, середах, п'ятницях та суботах. Маршрут передбачає зупинку в аеропорту Кракова.

Виїзд з Полтави – о 7:35. Відправлення з автостанції "Київ" о 12:15, із Житомира – о 14:35, з Рівного – о 17:50, а з автовокзалу "Двірцевий" у Львові – о 21:15. Прибуватиме до аеропорту Кракова о 7:00 наступного дня, а до Катовіце – о 8:50.

У зворотному напрямку автобус відправлятиметься у середу, четвер, суботу та неділю. Відправлення з Катовіце – о 20:10, з аеропорту Кракова – о 21:15.

Прибуватиме до автовокзалу "Двірцевий" у Львові о 5:45 наступного дня. До Рівного – о 8:55, Житомира – об 11:45, до автостанції "Київ" – о 13:45 та до Полтави – о 18:25.

Загалом FlixBus наразі здійснює 23 прямі автобусні маршрути між Україною та 7 країнами Європи, 11 із яких обслуговують аеропорти.