Зеленський підписав закон, який дозволяє використовувати гуманітарні автобуси

Президент Володимир Зеленський підписав закон про використання комунальними підприємствами транспорту, отриманого як гуманітарна допомога, у сфері пасажирських перевезень.

Про це свідчить картка закону на сайті парламенту, передає Укрінформ.

Закон створює правові умови для використання автобусів, електробусів, трамвайних вагонів, тролейбусів, вагонів метрополітену, котрі були отримані як гуманітарна допомога, у господарській діяльності комунальних підприємств-перевізників.

Відповідно до закону, протягом дії воєнного стану та 12 місяців після його припинення або скасування, отримувачами гумдопомоги в частині забезпечення населення перевезеннями визнаються комунальні підприємства – автомобільні перевізники та перевізники міського електричного транспорту.

Транспортні засоби, передані як гуманітарна допомога, можуть використовуватись цими підприємствами для перевезення пасажирів та багажу.

Така допомога не може бути відчужена або передана іншим фізичним чи юридичним особам за будь-якими правочинами, окрім безоплатного передання іншому набувачу гуманітарної допомоги.

Окрім того, використання гуманітарної допомоги комунальними перевізниками у перевезеннях не вважається прибутковою діяльністю.

Закон дозволить ефективніше забезпечувати транспортні потреби населення в умовах воєнного стану та після його завершення.

Нагадаємо:

У кінці квітня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12177-1, що дозволяє офіційно використовувати громадський транспорт, отриманий у вигляді гуманітарної допомоги.

За два роки повномасштабної війни майже 90 громад як гуманітарну допомогу отримали понад 800 одиниць автобусів, десятки трамваї та тролейбусів – загалом більше тисячі одиниць транспорту.

"Але весь цей час був бар’єр: не було законної можливості використовувати цей транспорт для перевезень. І сьогодні ми цей бар’єр прибрали", – розповідав віцепрем’єр-міністр з відновлення і міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.