В Україні очікується зростання виробництва гречки у майже 2 рази, проса – в 2,5

Цьогоріч в Україні, переважно з причин маржинальності, очікується зростання виробництва ярої пшениці (+3,1 %), сорго (+7,2 %), озимого ячменю (+18,6 %), жита озимого (+39,4 %), гречки в 1,9 разу, а проса – у 2,5 разу.

Про це прогнозує Інститут аграрної економіки.

За прогнозами науковців, 2026 року проти минулого року зменшиться виробництво озимих зернових (-0,1 %), включаючи озиму пшеницю (-2,4 %). Також можливе зменшення виробництво ярих зернових (-1,6 %), зокрема, кукурудзи (-2,4 %).

По технічних та інших основних сільськогосподарських культурах прогнозується збільшення виробництва проти 2025 року по: ріпаку – на 17,7 %, соняшнику – на 10,8 %, сої – на 10,3 %. А також: плодів і ягід – на 5,2 %, винограду – на 3,3 % та картоплі – на 1,7 %.

Водночас очікується зменшення проти показників 2025 року збору цукрового буряку (-6,9 %) та овочів (-0,9 %).

"Втім, прогнозоване виробництво рослинницької продукції у 2026 році дозволить повністю забезпечити внутрішні продовольчі потреби України та зберегти експортний потенціал", – заявили в ІАЕ.

Загалом, згідно з прогнозом, у 2026 році урожай зернових і зернобобових культур передбачається на рівні минулого року – близько 60,2 млн т. Водночас очікується зменшення виробництва ярих культур (-1,6 %), зокрема, за рахунок зменшення площі посіву прогнозується менший збір кукурудзи (-2,4 %).

Згідно з аналітикою, посівні площі під зернові та зернобобові культури зменшаться порівняно із 2025 роком на 2,6 %. При цьому прогнозується збільшення посівів гречки (+68,1 %), жита (+32,4 %), вівса (+14,8 %), ячменю (+5,4 %), сорго (+7,9 %) та проса (у 2,3 разу).

Також очікується збільшення площ посіву під технічними та олійними культурами: найбільше по ріпаку (+11,3 %), найменше – по картоплі та культурах овочевих (близько 0,1 %). Незначне зменшення площ проти 2025 року можливе під соняшником (-0,3 %).

Нагадаємо:

Станом на 27 березня весняна посівна кампанія розпочалася вже в 17 областях України у звичні для сезону терміни, вже засіяно майже 200 тис. га.