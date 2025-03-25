Держава обмежила розмір найбільших пенсій: бюджет економить сотні мільйонів на місяць

Завдяки запровадженню обмежуючих коефіцієнтів для пенсій, розміри яких перевищують максимально дозволений законодавством розмір, бюджет економить 242 млн грн щомісяця.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Зокрема, мова йде про пенсійні виплати, розміри яких перевищують 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність (23610 грн на місяць) – це максимально дозволений законодавством розмір пенсії.

Деякі особи, завдяки рішенням судів, зобов'язують Пенсійний фонд сплачувати більший розмір пенсії. За даними Міністерства соціальної політики, загалом в Україні 17 тисяч осіб отримують пенсії, вищі за максимально допустимий розмір.

У 2025 році держава вирішила боротися з такими надвеликими пенсіями. Зокрема, у бюджеті на 2025 рік запровадили норму щодо встановлення обмежуючих коефіцієнтів для виплат понад 10 прожиткових мінімумів (ПМ):

До частини пенсії, що перевищує 10 ПМ (23 610 грн) та не перевищує 11 ПМ (25 971 грн), застосовується коефіцієнт 0,5.

До частини пенсії, що перевищує 11 ПМ (25 971 грн) та не перевищує 13 ПМ (30 693 грн) – 0,4.

До частини пенсії, що перевищує 13 ПМ (30 693 грн) та не перевищує 17 ПМ (40 137 грн) – 0,3.

До частини пенсії, що перевищує 17 ПМ (40 137 грн), та не перевищує 21 ПМ (49 581 грн) – 0,2.

До частини пенсії, що перевищує 21 ПМ (49 581 грн) – 0,1.

Завдяки таким обмеженням у березні держава витратила на виплату надвеликих пенсій на 242 млн грн менше, аніж якби таких обмежень не існувало. Якщо екстраполювати дані березня на весь рік, то бюджет зекономить 2,9 млрд грн.

Ще більше коштів бюджету вдалося зекономити завдяки перегляду вимог до отримувачів "чорнобильських" доплат до пенсії. Завдяки рішенням судів кількість отримувачів таких доплат за декілька років зросла з 10 тисячі осіб до 143 тисяч осіб.

У 2025 році уряд переглянув вимоги для отримання надбавки для унеможливлення випадків "пенсійної міграції". Тобто Кабмін відсіяв від загальної кількості отримувачів доплат тих, хто зареєструвався в забрудненій зоні лише заради грошей. Тепер отримати надбавку можуть лише особи, які безперервно проживали на територіях радіаційного забруднення з 1 січня 1993 року.

Як наслідок, кількість отримувачів доплат зменшилася до 85,8 тисячі осіб, а загальні видатки на здійснення таких доплат скоротилися на 874 млн грн на місяць (або 10,5 млрд грн на рік).

Водночас рішення уряду щодо встановлення обмежень вже почали оскаржувати у судах. Через це існує ймовірність, що державі все ж доведеться відновити виплату пенсій, розміри яких у деяких випадках перевищують 100 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, що наразі загальний борг держави за програними рішеннями судів у пенсійних справах становить 79,8 млрд грн.