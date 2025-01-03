Ветерани зможуть отримати 1500 гривень на квартал для занять спортом

Кабмін схвалив реалізацію проєкту, який передбачає надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни державної допомоги на оплату занять фізкультурою і спортом у розмірі 1500 гривень на квартал.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук .

Кабмін затвердив порядок реалізації проєкту.

"Допомога надаватиметься у розмірі 1 500 гривень один раз на відповідний квартал протягом строку дії експериментального проєкту виключно для придбання у безготівковій формі послуг у юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність у сфері фізичної культури і спорту на території України, зареєстрованих відповідно до законодавства, та яким банком-еквайром встановлено код категорії продавця за кодом 7941", – наголосив Мельничук.

У пресслужбі Мінветеранів додали, що після запуску цього проєкту учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть подати заявку на отримання коштів у застосунку "Дія" і щоквартально отримувати по 1 500 грн від держави на оплату послуг спортивних клубів.

Кошти надходитимуть на спеціальний рахунок ветерана щоквартально в автоматичному режимі впродовж року. Їх можна буде витратити на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту.

Очікується, що заявки на отримання коштів можна буде подати вже у січні, детальний механізм участі у проєкті у Мінветеранів пообіцяли повідомити додатково.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку надання грантів на створення чи розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей.