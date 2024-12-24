Кабмін спростив ветеранам доступ до грантів на бізнес

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку надання грантів на створення чи розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Сьогодні уряд приймає постанову, яка робить ветеранські гранти ще доступнішими. Даємо захисникам можливість обирати терміни реалізації проєкту: три, п'ять чи сім років", – розповів Денис Шмигаль.

За його словами, підприємці, які протягом терміну реалізації своїх проєктів виплатять податки на суму гранту, то за бажанням додатково отримають ще одну грантову виплату.

Також пом'якшуються зобов'язання щодо створення робочих місць у проєкті, на які виділяється грант.

Відтепер ветеранам надається додатково рік на працевлаштування працівників.

Нагадаємо:

Міністерство у справах ветеранів автоматизувало надання статусу учасника бойових дій (УБД).