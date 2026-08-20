ВАКС у п'ятницю продовжить засідання з обрання запобіжного заходу Микитасю

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у п'ятницю продовжить розгляд клопотання прокурора САП щодо обрання запобіжного заходу Максиму Микитасю.

Про це відомо з трансляції засідання суду.

"Ми послухали прокурора, будемо завтра продовжувати та слухати сторону захисту", – заявив суддя наприкінці засідання в четвер.

Прокурор САП в якості запобіжного заходу Микитасю запросив тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 200 млн грн.

Нагадаємо:

НАБУ та САП викрили схему рейдерського захоплення фігурантами операції "Форест Гамп" об'єктів нерухомості та інших активів шляхом втручання в роботу мереж Міністерства юстиції.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) перелічив список фігурантів, які згадуються у справах "Форест Гамп" та "Феміда". Сеед них – уже колишня заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась та чинний нардеп Вадим Столар.

Це ж злочинне угрупування організувало легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний "Сенс Банк".