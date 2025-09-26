В Україні завершують "лісову" реформу: що зміниться для "Лісів України"

В Україні розпочали процес перетворення ДП "Ліси України" на акціонерне товариство та створення комісії з перетворення й інвентаризації. Це завершальний етап реформи лісової галузі, яку розпочали три роки тому.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Корпоратизація дозволить "Лісам України" оновити матеріально-технічну базу, впровадити сучасні технології, підвищити ефективність виробництва та фінансові показники.

Серед головних умов перетворенні "Лісів України" в акціонерне товариство: власником земель залишається держава, приватизація лісових ресурсів заборонено, статутний капітал АТ "Ліси України" формуватиметься за рахунок майна підприємства (нерухомість, засоби виробництва тощо); 100% акцій Лісів України належатиме державі.

"Корпоратизація ДП "Ліси України" - це частина наших зобов'язань перед європейськими партнерами в рамках Ukraine Facility. Це гармонізація із корпоративними правилами ЄС та зрозуміла для міжнародних інвесторів модель управління, яка є умовою для залучення інвестицій", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Нагадаємо:

ДП "Ліси України є найбільшим лісокористувачем в країні та однією з найбільших державних лісових компаній Європи. На підприємстві працює понад 22 тис. співробітників. А в управлінні 6,6 млн га лісового фонду.