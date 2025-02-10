БЕБ викрило схему нелегального ввезення авто для ЗСУ

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що фігуранти справи підробляли листи-прохання від імені благодійних організацій, в яких вказували потребу у транспортних засобах для ЗСУ.

Таким чином зловмисники уникали сплати мита та податків при імпорті автівок. Транспорт реалізовували за готівку.

Під час санкціонованих обшуків детективи Теруправління вилучили 5 транспортних засобів, оформлених на благодійні організації, документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки України заявило, що викрило ухиляння від сплати податків на 140 млн грн двома підприємствами з групи компаній, які займаються продажем пального через відому мережу АЗС.