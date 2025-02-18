В Украине перекрыли канал контрабанды авто под видом помощи для военных

Бюро экономической безопасности в Волынской области разоблачило схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что к контрабанде автомобилей причастны жители Волынской и Ровенской областей.

Мужчины покупали автомобили в странах Европы. При пересечении таможенной границы декларировали авто как гуманитарную помощь, используя для этого реквизиты благотворительной организации. Таким образом не платили пошлины и налоги при импорте автомобилей.

Отмечается, что с начала 2024 года фигуранты незаконно ввезли более 20 транспортных средств. В дальнейшем машины продавали через социальные сети.

Во время санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли 8 автомобилей, оформленных на благотворительные организации. На них наложен арест.

Напомним:

Детективы Бюро экономической безопасности неоднократно разоблачали схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи.