В Украине перекрыли канал контрабанды авто под видом помощи для военных
Бюро экономической безопасности в Волынской области разоблачило схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствие установило, что к контрабанде автомобилей причастны жители Волынской и Ровенской областей.
Мужчины покупали автомобили в странах Европы. При пересечении таможенной границы декларировали авто как гуманитарную помощь, используя для этого реквизиты благотворительной организации. Таким образом не платили пошлины и налоги при импорте автомобилей.
Отмечается, что с начала 2024 года фигуранты незаконно ввезли более 20 транспортных средств. В дальнейшем машины продавали через социальные сети.
Во время санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли 8 автомобилей, оформленных на благотворительные организации. На них наложен арест.
Напомним:
Детективы Бюро экономической безопасности неоднократно разоблачали схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи.