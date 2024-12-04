В Україні кількість зруйнованих Росією об’єктів нерухомості цьогоріч зросла на 50 тисяч

За рік кількість зруйнованих внаслідок воєнних дій об’єктів в Україні збільшилася на 50 тисяч.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

«На початку 2024 року у нас було зафіксовано 280 тис. зруйнованих об'єктів. Вже зараз ця цифра збільшилась до 330 тис. Тобто за рік ця жахлива динаміка сягнула 50 тис. об'єктів», - сказав віцепрем’єр-міністр.

Він підкреслив, що перед Україною стоїть завдання не просто відновити зруйноване, а й зробити так, щоб у кожному рішенні, у кожному проєкті відбудови був закладений сенс та логіка

На переконання Кулеби, цифровізація є тим інструментом, який дає можливість провести відновлення максимально зрозуміло, ефективно, прозоро і підзвітно на всіх етапах - від планування об’єкта, розподілу ресурсів і контролю за виконанням проєкту.

Крім того, цифровізація є елементом довіри не тільки всередині країни, а й серед міжнародних партнерів, що надзвичайно важливо для мобілізації допомоги та інвестицій.

Нагадаємо:

За останні три місяці Росія здійснила 60 атак на порти, цивільні судна та зерносховища в Україні.