Гетманцев: В Україні готується держпрограма іпотеки під 3% на 25 років на мільйон сімей

В Україні розпочали роботу над держпрограмою іпотечного кредитування під 3% річних терміном на 25 років.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за результатами першого засідання міжвідомчої парламентсько-урядової робочої групи з реалізації програми доступного житлового будівництва.

"Інфляційні ризики в цій моделі має взяти на себе держава. Ключовим інструментом має стати державна іпотека під 3% річних строком до 25 років", – зазначив він.

"Усі учасники одностайно погодилися: система іпотеки в Україні критично недорозвинена. Це підтверджується і цифрами – співвідношення іпотечного кредитування до ВВП в Україні є одним із найнижчих у Європі", – написав Гетманцев.

Він підкреслив, що житлова програма розрахована орієнтовно на 1 млн сімей, а серед потенційних учасників: військові, вчителі, медики, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини та соціальні працівники.

Водночас реалізація програми не повинна призвести до створення ізольованих житлових масивів, а нове житло має інтегруватися у громади.

Робоча група отримала доручення підготувати пропозиції щодо фінансування програми. Серед можливих джерел – банківське кредитування, випуск іпотечних облігацій, допомога міжнародних партнерів та емісія облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Нагадаємо:

Для повноцінного запуску системи соціального житла Верховна Рада має ухвалити окремий закон, який визначатиме процедури та алгоритми функціонування фонду соцжитла.