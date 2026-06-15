Експериментальний проєкт стартував: уряд опублікував постанову про нові контракти із ЗСУ

Від 15 червня можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у ЗСУ – уряд опублікував постанову про запровадження нових контрактів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

На сайті Кабінету Міністрів України опубліковано Постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби.

"Це означає, що від 15 червня 2026 року можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у Збройних Силах України та інших складових Сил оборони", – говориться у повідомленні.

Відповідно до постанови Кабміну від 12 червня № 768, експериментальний проєкт діятиме два роки – до червня 2028 року.

Контракти з чіткими термінами служби

Для всіх військовослужбовців надається можливість укладати контракти на строки від 6 до 24 місяців.

На бойових посадах для діючих військовослужбовців – 10 місяців, для громадян із запасу – 14 місяців, для громадян із запасу з бойовим досвідом – від 6 місяців. На решті посад – 24 місяці.

Після завершення терміну дії нових контрактів захисникам гарантується звільнення з військової служби.

Також для всіх гарантовано відстрочки від призову по мобілізації – не менше 6 місяців (базова відстрочка).

Додаткова тривалість відстрочки складає +3 місяці за кожні 30 днів бойових дій – для контрактів на 10, 14 місяців, а також від 6 місяців, додатковий місяць за кожні 30 днів бойових дій – для контрактів на 24 місяці.

А також +6 місяців за кожний рік військової служби з початку воєнного стану – для контрактів на 10 місяців та додатковий місяць за кожний рік військової служби до воєнного стану – для всіх.

Чим довше захисник на військовій службі, тим триваліший буде відпочинок, зазначає відоство.

Для українських захисників запроваджуються нові доплати. Так, 20 000 гривень – за добу ведення штурмових дій у глибині оборони своїх військ, 40 000 гривень – за добу ведення штурмових дій у глибині оборони противника.

Виплати за виконання бойових завдань пропорційно до часу виконання відповідних завдань. Так, до 100 000 гривень – базова бойова виплата для першого ешелону оборони або наступу, 170 000 гривень – виплата до взводного опорного пункту.

Виплата до ротного опорного пункту складає 70 000 гривень, на пунктах управління – 50 000 гривень.

За взяття в полон військовослужбовця противника передбачена винагорода 100 000 гривень. За знищення живої сили противника – 15 000 гривень.

Усі військовослужбовці без жодних додаткових виплат (наприклад, тилові), але безпосередньо долучені до забезпечення життєдіяльності військових частин, отримуватимуть не менше 30 000 гривень на місяць.

Також встановлюється додаткова винагорода інструкторам у військових частинах від 15 000 до 30 000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць.

За номером 1519 запрацювала гаряча лінія Міноборони з питань нової моделі військової служби за контрактом.

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Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що нові збільшені виплати військовим почнуть здійснювати вже у червні, а Міністерство оборони презентувало нові зміни.

"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії", – повідомив Зеленський.

У травні президент доручив "відчутно збільшити грошове забезпечення українських військових" з урахуванням принципу справедливості. Тоді він заявив, що у травні відбудеться погодження всіх ключових деталей, а у червні реформа стартує і мають бути перші результати.