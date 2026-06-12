ДБР повідомило нові підозри Гринкевичам у справі про закупівлі для армії

ДБР повідомило нові підозри Ігорю та Роману Гринкевичам і колишньому посадовцю Міноборони у справі про закупівлі засобів індивідуального захисту для ЗСУ.

По це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, йдеться про бізнесменів Ігоря та Романа Гринкевичів і колишнього заступника начальника головного управління матеріальних ресурсів Міноборони Юрія Лісовського. Офіційно ДБР імен підозрюваних не називає.

За версією слідства, експосадовець Міноборони використовував вплив, щоб сприяти львівським підприємцям під час укладення контрактів із міністерством, і отримував за це неправомірну вигоду.

У березні-квітні 2022 року бізнесмени, за даними ДБР, перерахували 150 тис. грн на рахунки пов'язаних із ним осіб, а наприкінці року один із підприємців оплатив йому відпочинок у санаторії в Трускавці майже за 290 тис. грн.

Цей епізод є частиною ширшого розслідування щодо заволодіння коштами Міноборони під час закупівель майна для ЗСУ.

Раніше ДБР завершило розслідування щодо постачання неякісного військового одягу на понад 1,8 млрд грн, де збитки державі оцінили у понад 1,16 млрд грн.

Нагадаємо:

Раніше Міноборони ухвалило рішення про розірвання всіх договорів із компаніями, пов'язаними з бізнесменом Ігорем Гринкевичем.