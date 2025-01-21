Кабмін звільнив очільницю Держагентства з розвитку туризму

Кабінет міністрів 21 січня звільнив Мар'яну Олеськів з посади голови Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Мар'яну Олеськів призначили головою ДАРТ у березні 2020 року на п'ятирічний термін, який уже спливає.

Виконання обов’язків голови Держагентства туризму Кабмін тимчасово поклав на Юлію Касян. Раніше вона була начальницею управління публічних послуг ДАРТ.

Нагадаємо:

Гендиректора "Українського Дунайського пароплавства" (УДП) Дмитра Москаленка після трьох років роботи було звільнено з посади. Кабмін припинив контракт із ним 10 січня, призначивши в.о. гендиректора головного інженера Мудраченка, який працює в пароплавстві з квітня 2020 року.