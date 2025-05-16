Уряд роздасть гроші виробникам літаків: затвердили нові правила

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про зміни до Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості".

Про це пише "Укрінформ".

Документ визначає, що таке "авіаційна техніка" і "державна підтримка літакобудівної промисловості", а також уточнює умови надання допомоги підприємствам галузі.

За словами постійного представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука, підтримка авіабудівних компаній може фінансуватися з державного або місцевих бюджетів згідно із Законом "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

У законопроєкті також передбачено запровадження санкцій для підприємств, які неналежно звітують про використання бюджетних коштів.

Такі компанії виключатимуть зі списку тих, хто має право на тимчасову державну підтримку. Рішення про виключення ухвалюватиме уряд за поданням відповідного центрального органу виконавчої влади.