Правительство раздаст деньги производителям самолетов: утвердили новые правила

Кабинет Министров одобрил законопроект об изменениях в Закон "О развитии самолетостроительной промышленности".

Об этом пишет "Укринформ".

Документ определяет, что такое "авиационная техника" и "государственная поддержка самолетостроительной промышленности", а также уточняет условия предоставления помощи предприятиям отрасли.

По словам постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука, поддержка авиастроительных компаний может финансироваться из государственного или местных бюджетов согласно Закону "О государственной помощи субъектам хозяйствования".

В законопроекте также предусмотрено введение санкций для предприятий, которые ненадлежащим образом отчитываются об использовании бюджетных средств.

Такие компании будут исключать из списка тех, кто имеет право на временную государственную поддержку. Решение об исключении будет принимать правительство по представлению соответствующего центрального органа исполнительной власти.