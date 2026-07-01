За рік кількість заброньованих зросла на 300 тисяч – Соболев

Соболєв назвав цифру заброньованих за останній рік

Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив на трибуні Верховної Ради, що за останні 12 місяців кількість заброньованих працівників економіки зросла на 300 тисяч.

Про це відомо із засідання Верховної Ради.

За словами міністра, окрім приросту у 300 тисяч заброньованих працівників, за останній рік також додалось 9 000 підприємств, які визнали критичними для економіки.

Соболев зазначив, що велика частина з приросту – прифронтові працівники. Після того, як уряд дозволив бронювати 100% працівників – кількість заброньованих на прифронтових територіях подвоїлась до 100 тисяч.

Активне зростання кількості заброньованих відбулось за останні місяці у галузі переробної промисловості, будівництво та транспорт.

Соболев додав, що критичні підприємства наразі генерують 60% надходжень до бізнесу.

Міністр додав, що уряд має оновити правила бронювання, адже вони не змінювались з 2024 року. Соболев додав, що критерії мають переглянути зарплатні критерії, сектораьлних критеріїв, зміна обрахунку квоти суміжників.

Нагадаємо:

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило нові критерії, за якими підприємства, установи та організації зможуть отримати статус важливих для національної економіки.