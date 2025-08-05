"Зроблено в Україні": уряд розширив перелік техніки, за яку можна отримати компенсацію

Уряд розширив перелік техніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією вартості, у межах програми "Зроблено в Україні".

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Програма передбачає компенсацію 15% вартості.

З 4 серпня 2025 року до переліку техніки, за яку можна отримати компенсацію, додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів.

Також уряд дозволив отримувати 15% компенсації за українську техніку комунальним підприємствам у разі її придбання за кошти, отримані від власної господарської діяльності.

Крім того, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства розподілило кошти за програмою компенсації 15% вартості української колісної, будівельної, спеціальної техніки, ліфтів та енергетичного обладнання вітчизняного виробництва.

Зазначається, що компенсацію на загальну суму понад 13 млн грн отримають 13 підприємств, які подали заявки в червні. Вони придбали 26 одиниць техніки загальною вартістю 104,6 млн грн (з ПДВ) у одинадцяти виробників: напівпричепи різних моделей, ліфти, пасажирські автобуси, навантажувач, трансформатор та інше обладнання.

За даними відомства, за 7 місяців поточного етапу програми (за умовами він починається в грудні) було придбано 127 одиниць колісної, будівельної, спеціальної техніки, ліфтів та енергетичного обладнання загальною вартістю понад 465 млн грн (з ПДВ).

Нагадаємо:

За підсумками 2024 року Міністерство економіки прогнозувало зростання ВВП на 4%, із них 0,64% є результатом реалізації політики "Зроблено в Україні".

До кінця 2025 року планується відкрити 19 офісів програми "Зроблено в Україні".