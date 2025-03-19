"Зроблено в Україні": скільки офісів планують відкрити

За рік в Україні запрацював 81 офіс "Зроблено в Україні", до кінця 2025 року планується відкрити ще 19.

Про це повідомила директорка Державної служби зайнятості України Юлія Жовтяк, передає Укрінформ.

"Перший центр ми відкрили 27 березня 2024 року в місті Суми. І на сьогодні вже працює 81 центр. У найближчі пів року ми плануємо відкрити ще 19 офісів, загалом будемо мати 100 офісів "Зроблено в Україні", - розповіла Жовтяк.

За її словами, за рік роботи в центрах було надано близько 50 тис. консультацій, переважна більшість яких – близько 55% – про те, як започаткувати бізнес за програмою "Власна справа".

Найактивніше по допомогу звертаються до офісів у Дніпропетровській, Хмельницькій, Полтавській, Житомирській і Миколаївській областях.

Нагадаємо:

У Кропивницькому запрацював регіональний офіс "Зроблено в Україні" для підтримки мікро- та малого бізнесу регіону.