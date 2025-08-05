"Сделано в Украине": правительство расширило перечень техники, за которую можно получить компенсацию

Правительство расширило перечень техники и оборудования, которые можно приобрести с компенсацией стоимости, в рамках программы "Сделано в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Программа предусматривает компенсацию 15% стоимости.

С 4 августа 2025 года в перечень техники, за которую можно получить компенсацию, добавили буровые установки, логистическое оборудование, котлы, станки, компоненты для дронов.

Также правительство разрешило получать 15% компенсации за украинскую технику коммунальным предприятиям в случае ее приобретения за средства, полученные от собственной хозяйственной деятельности.

Кроме того, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства распределило средства по программе компенсации 15% стоимости украинской колесной, строительной, специальной техники, лифтов и энергетического оборудования отечественного производства.

Отмечается, что компенсацию на общую сумму более 13 млн грн получат 13 предприятий, которые подали заявки в июне. Они приобрели 26 единиц техники общей стоимостью 104,6 млн грн (с НДС) у одиннадцати производителей: полуприцепы различных моделей, лифты, пассажирские автобусы, погрузчик, трансформатор и другое оборудование.

По данным ведомства, за 7 месяцев текущего этапа программы (по условиям он начинается в декабре) было приобретено 127 единиц колесной, строительной, специальной техники, лифтов и энергетического оборудования общей стоимостью более 465 млн грн (с НДС).

Напомним:

По итогам 2024 года Министерство экономики прогнозировало рост ВВП на 4%, из них 0,64% является результатом реализации политики "Сделано в Украине".

До конца 2025 года планируется открыть 19 офисов программы "Сделано в Украине".