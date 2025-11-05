Уряд дозволить використання ШІ у "Дії" та заборонить ботів

Кабмін планує офіційно дозволити використання технологій штучного інтелекту (ШІ) на порталі "Дія".

Про це йдеться в пояснювальній записці до постанови, яку 5 листопада розглядатимуть на засіданні уряду.

Згідно з документом, який є в розпорядженні ЕП, формулювання про ШІ деталізували: якщо раніше в положенні було тільки загальне "використання технологій штучного інтелекту", то в новій редакції прописано, що ШІ застосовуватимуть, зокрема, для надання користувачам інформації про порядок користування порталом, про публічні (електронні публічні) послуги та для спрощення їх отримання.

Водночас постановою передбачено заборону на використання ботів і скриптів, які здійснюють автоматизоване введення, збір, обробку даних на порталі "Дія". У Мінцифрі пояснюють, що це потрібно, щоб запобігти перевантаженню системи та підвищити її безпеку.

Нагадаємо:

1 вересня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск у бета-тестуванні на порталі "Дія" ШІ-асистента "Дія.AI", який буде надавати державні послуги та консультувати користувачів у форматі чату.