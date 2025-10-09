Україна з Норвегією запускають оборонну програму Brave-Norway на 20 мільйонів євро

Україна та Норвегія підписали меморандум про партнерство у сфері розвитку оборонних інновацій, та реалізують програму Brave-Norway з бюджетом 20 млн євро, який фінансуватиметься порівну.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Brave-Norway передбачає грантову підтримку стартапів, які розробляють інновації у сфері безпілотних систем та інших оборонних технологій, проведення спільних хакатонів і створення сучасних платформ для інтеграції науково-дослідних установ.

Реалізовувати програму в України буде кластер оборонних інновацій. За словами Федорова, 10 млн євро, які Норвегія надасть через Фонд розвитку інновацій, спрямують на грантову програму з розробки геймченджерів для війни – технологій, що проходитимуть тестування безпосередньо в Україні.

Нагадуємо:

Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України запускають грантовий конкурс Brave1 для рішень у сфері штучного інтелекту.

Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 мільйонів доларів США для закупівлі імпортного природного газу.