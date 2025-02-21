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Україна та США прискорили переговори про видобуток корисних копалин під час візиту Келлога – Bloomberg

Олексій Артемчук — 21 лютого, 15:56
Україна та США прискорили переговори про видобуток корисних копалин під час візиту Келлога – Bloomberg

Україна та США намагаються домовитися про угоду щодо критично важливих корисних копалин під час переговорів у закритому режимі у Києві.

Про це пише Bloomberg.

Остаточна угода могла б стати частиною плану адміністрації Трампа щодо завершення війни.

"Нам потрібні сильні угоди зі Сполученими Штатами - угоди, які дійсно працюватимуть", – заявив Зеленський у вечірньому зверненні, додавши, що зустріч із Келлоггом "відновила надію".

Зеленський наполягає на особистій зустрічі з Трампом до переговорів із лідером Росії Путіним.

У повідомленні зазначають, що попри заяви про поклади корисних копалин в Україні на 10 трильйонів дол, міжнародних економічно життєздатних родовищ рідкісних металів тут немає. Більшість ресурсів – це побічні продукти видобутку фосфатів, частина з яких розташована на окупованих Росією територіях.

Нагадаємо:

Адміністрація президента США Дональда Трампа може спробувати укласти з Україною спрощену угоду щодо корисних копалин, щоб пришвидшити процес, а потім обговорити детальні умови.

Адміністрація Дональда Трампа висунула Україні умови угоди щодо корисних копалин в обмін на військову допомогу, які зазвичай ставлять країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні. Умови цієї угоди значно перевершують ті, що були накладені на Німеччину та Японію після Другої світової війни.

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