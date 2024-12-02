Украина расширяет производство техники для разминирования

В Украине стартовала локализация производства техники для разминирования уже открывшей офис в стране хорватской компанией DOK-ING. В то же время, разработана и сертифицирована первая украинская машина для гуманитарного разминирования под названием "Змей".

Об этом сообщает первая вице-премьер-министр — министерша экономики Украины Юлия Свириденко на втором форуме по разминированию Украины, передает Укринформ.

По ее словам, локализация производства техники DOK-ING свидетельствует о серьезности намерений работать в Украине. В то же время, украинские инженеры уже создали собственные решения для разминирования. Машина "Змей" успешно прошла сертификацию, а правительство ввело механизмы поддержки отечественных производителей, в том числе компенсацию 15% стоимости украинской техники для покупателей.

Также агентства системы ООН будут покупать такую технику, поддерживая украинское производство.

Правительство утвердило порядок сертификации механизированных средств разминирования по международным стандартам. Первая машина DOK-ING прошла сертификацию по стандарту MV-4.

Свириденко подчеркнула, что поддержка украинских производителей разминочной техники приносит значительный экономический эффект: до 40% ее стоимости возвращается в госбюджет через налоги и сборы. В дальнейшем это направление может стать важной экспортной составляющей экономики.

В сфере инноваций также происходят значительные сдвиги: проведен хакатон для разработчиков технологий в разминировании, продолжаются испытания дронов с сенсорами для обнаружения мин. В Харьковской области реализуется пилотный проект с использованием спутниковых снимков и искусственного интеллекта для определения приоритетных зон разминирования.

Напомним:

Украине удалось первой в мире запустить пилотный рынок разминирования земель сельскохозяйственного назначения через аукционы "Прозорро", интерес к нему проявили партнеры, и теперь стоит задача привлечь их к финансированию рынка для его расширения и замены бюджетного финансирования.

Правительство создает рынок гуманитарного разминирования и привлекает частных операторов противоминной деятельности, чтобы ускорить этот процесс.