Київ обурений рішенням Європи компенсувати втрати інвесторів коштом активів РФ

Українська влада виступила з різкою критикою рішення передати західним інвесторам частину заморожених російських активів у Європі, заявивши, що це послаблює позиції ЄС у протистоянні з Москвою.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця бельгійська компанія Euroclear передала €3 млрд ($3,4 млрд), що належали російським інвесторам, для компенсації втрат західним компаніям, чиї активи були конфісковані Росією. Цей крок викликав занепокоєння Києва, який заявив, що подібні дії створюють небезпечний прецедент і послаблюють європейську рішучість у конфлікті з РФ.

"Якщо приватні інвестори отримують компенсації раніше, ніж жертви війни — це не є справедливістю", — заявила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Вона наголосила, що міжнародне право вимагає повної репарації від агресора жертвам війни, а не компаніям, які "свідомо працювали у високоризиковій юрисдикції".

Рішення Euroclear викликає занепокоєння на тлі загальної втоми Заходу від підтримки України. У той же час, заморожені активи Центрального банку Росії, більшість з яких зберігаються саме в Euroclear, залишаються ключовим інструментом тиску на Москву. Україна наполягає, що вони мають бути використані на відновлення та оборону країни.

"Якщо ці кошти повернуться до Росії, вони будуть витрачені на танки, ракети, дрони та підготовку нових військових", — заявила Мудра.

Європейські лідери мають продовжити санкції проти Росії на саміті у червні. Однак існують побоювання, що деякі країни, зокрема Угорщина, можуть спробувати зірвати це рішення.