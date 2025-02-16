Україна провела найбільшу зустріч із приватним сектором Саудівської Аравії з початку великої війни – Мінекономіки

Українська делегація розпочала офіційний візит до Саудівської Аравії із зустрічі з майже сотнею місцевих підприємців.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що під час зустрічі в Ер-Ріяді 16 лютого 2025 року перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко "представила перспективні інвестиційні можливості в енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі та інших секторах".

Також йшлося про участь компаній із Саудівської Аравії в приватизації в Україні.

Найближчими днями делегація проведе десятки зустрічей для підготовки візиту президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, додали в Мінекономіки.

"Під час зустрічі українська сторона ознайомила бізнес Саудівської Аравії з поточною економічною ситуацією в Україні, інвестиційними можливостями, які наразі Україна пропонує для закордонних інвесторів, та рішеннями, які наша держава реалізує для створення та підтримки сприятливого інвестиційного клімату.

Потенційним інвесторам розповіли про програми підтримки проєктів із значимими інвестиціями, інструменти розвитку індустріальних парків, страхування воєнних ризиків", - також заявили в міністерстві.

"Я переконана, що ми маємо перспективи для ще активнішого залучення інвестицій із країн Близького Сходу. Сьогодні ми побачили значний інтерес передусім до інфраструктурних проєктів, енергетичних, до пропозицій у сфері інновацій, агробізнесу, передусім виробництві добрив, де Саудівська Аравія має експертизу.

Спільні зусилля вже зараз дають результат, хоч і невеликими кроками. Експорт до Саудівської Аравії зріс з 291 мільйонів доларів у 2023 році до 368 мільйонів у 2024 році. І ми очікуємо зростання й цього року", - резюмувала Свириденко.

Нагадаємо:

Раніше агенство Reuters писало, що Росія розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як потенційні локації для зустрічі між американським президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

15 лютого видання Politico і Bloomberg повідомили, що високопосадовці адміністрації Трампа вирушають до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговірниками.

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого повідомив, що найближчими днями відвідає Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Туреччину, але заявив, що зустрічей там із представниками РФ чи США не буде.