Украина провела крупнейшую встречу с частным сектором Саудовской Аравии с начала большой войны – Минэкономики

Украинская делегация начала официальный визит в Саудовскую Аравию со встречи с почти сотней местных предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что во время встречи в Эр-Рияде 16 февраля 2025 года первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко "представила перспективные инвестиционные возможности в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре и других секторах".

Также речь шла об участии компаний из Саудовской Аравии в приватизации в Украине.

В ближайшие дни делегация проведет десятки встреч для подготовки визита президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, добавили в Минэкономики.

"Во время встречи украинская сторона ознакомила бизнес Саудовской Аравии с текущей экономической ситуацией в Украине, инвестиционными возможностями, которые сейчас Украина предлагает для иностранных инвесторов, и решениями, которые наше государство реализует для создания и поддержки благоприятного инвестиционного климата.

Потенциальным инвесторам рассказали о программах поддержки проектов со значимыми инвестициями, инструменты развития индустриальных парков, страхование военных рисков", - также заявили в министерстве.

"Я убеждена, что мы имеем перспективы для еще более активного привлечения инвестиций из стран Ближнего Востока. Сегодня мы увидели значительный интерес прежде всего к инфраструктурным проектам, энергетическим, к предложениям в сфере инноваций, агробизнеса, прежде всего производстве удобрений, где Саудовская Аравия имеет экспертизу.

Совместные усилия уже сейчас дают результат, хоть и небольшими шагами. Экспорт в Саудовскую Аравию вырос с 291 миллионов долларов в 2023 году до 368 миллионов в 2024 году. И мы ожидаем роста и в этом году", - резюмировала Свириденко.

Напомним:

Ранее агенство Reuters писало, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как потенциальные локации для встречи между американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

15 февраля издания Politico и Bloomberg сообщили, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа отправляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля сообщил, что в ближайшие дни посетит Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию, но заявил, что встреч там с представителями РФ или США не будет.