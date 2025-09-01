Боротьба з екологічними злочинами агресора: Україна підписала угоду про відкрите море

Україна стала учасницею нового міжнародного механізму захисту океанічних екосистем і сталого використання морських ресурсів у міжнародних водах.

Про це свідчить угода про відкрите море (BBNJ Agreement), яка була підписана міністром економіки, довкілля та сільського господарства Олексієм Соболевим у штаб-квартирі ООН 30 серпня.

За словами Соболева, ця угода – черговий важливий крок до європейського майбутнього України.

"Ми підтверджуємо, що питання збереження океанів та морів є частиною нашої європейської та світової екологічної інтеграції. Наше розташування на Чорному та Азовському морях робить питання морської безпеки та захисту екосистем стратегічними для країни й регіону", - зазначив міністр.

Він зауважив, що навіть у час війни Україна доводить, що здатна дбати про глобальне довкілля, протистояти кліматичним викликам та боротися з екологічними злочинами агресора.

