Екологічний податок приніс в держбюджет понад півтора мільярда: лідери сплати

Українські підприємства цьогоріч спрямували до зведеного бюджету понад 1,5 млрд грн екологічного податку, що на 6,8% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що серед лідерів по сплаті:

- Київ – 325,2 млн грн,

- Дніпропетровська область – 295,8 млн грн,

- Івано-Франківська область – 153,3 млн грн,

- Запорізька область – 107,9 млн грн.

В податковій нагадали, що платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, які здійснюють:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

- розміщення відходів;

- утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів.

До платників належать підприємства, установи та організації, а також фізичні особи – підприємці, якщо їх діяльність супроводжується зазначеними впливами на довкілля.

Нагадаємо:

У першому кварталі 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 132,8 млрд грн, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, екологічний податок становив майже 400 млн грн (+4,8%).