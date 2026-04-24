Екологічний податок приніс в держбюджет понад півтора мільярда: лідери сплати
Українські підприємства цьогоріч спрямували до зведеного бюджету понад 1,5 млрд грн екологічного податку, що на 6,8% більше, ніж торік.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Зазначається, що серед лідерів по сплаті:
- Київ – 325,2 млн грн,
- Дніпропетровська область – 295,8 млн грн,
- Івано-Франківська область – 153,3 млн грн,
- Запорізька область – 107,9 млн грн.
В податковій нагадали, що платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, які здійснюють:
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
- розміщення відходів;
- утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів.
До платників належать підприємства, установи та організації, а також фізичні особи – підприємці, якщо їх діяльність супроводжується зазначеними впливами на довкілля.
Нагадаємо:
У першому кварталі 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 132,8 млрд грн, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зокрема, екологічний податок становив майже 400 млн грн (+4,8%).