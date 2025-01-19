У литовській Клайпеді запустять перевірку на предмет торгівлі викраденим українським зерном

У литовському порті Клайпеда запустять пілотний проєкт з перевірки походження української агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

Очільник Мінагро Віталій Коваль спільно з британським та литовським колегами підписав оновлений Меморандум про запуск системи Grain Verification Scheme (GVS) для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій.

"Пілотна імплементація цієї ініціативи відбудеться у Литві – в порту Клайпеда, який стане ключовим хабом для перевірки походження української агропродукції", – зазначив Віталій Коваль.

Згідно із договором, GVS дозволить ідентифікувати викрадене зерно та зупиняти його незаконне транспортування.

Велика Британія надасть інноваційну базу даних, передові технології визначення місця вирощування.

Нагадаємо:

Росія, ймовірно, постачає викрадене в України зерно хуситам, які контролюють більшу частину Ємену.

З 2022 року Росія разом з партнерами продали краденого з окупованих територій України зерна на майже один мільярд доларів.