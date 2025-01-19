В литовской Клайпеде запустят проверку на предмет торговли похищенным украинским зерном

В литовском порту Клайпеда запустят пилотный проект по проверке происхождения украинской агропродукции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

Глава Минагро Виталий Коваль совместно с британским и литовским коллегами подписал обновленный Меморандум о запуске системы Grain Verification Scheme (GVS) для борьбы с незаконным вывозом украинского зерна с оккупированных территорий.

"Пилотная имплементация этой инициативы состоится в Литве - в порту Клайпеда, который станет ключевым хабом для проверки происхождения украинской агропродукции", - отметил Виталий Коваль.

Согласно договору, GVS позволит идентифицировать похищенное зерно и останавливать его незаконную транспортировку.

Великая Британия предоставит инновационную базу данных, передовые технологии определения места выращивания.

Напомним:

Россия, вероятно, поставляет похищенное у Украины зерно хуситам, которые контролируют большую часть Йемена.

С 2022 года Россия вместе с партнерами продали краденого с оккупированных территорий Украины зерна на почти один миллиард долларов.