У ЄС бояться можливого скасовування санкцій США проти Росії та не тільки – FT

У ЄС занепокоєні тим, що після повернення Дональда Трампа до президентської посади у США він може скасувати значну кількість указів і санкцій Джо Байдена, включно з тими, що стосуються Росії.

Про це повідомляє Financial Times.

Керівництво Єврокомісії ініціювало перегляд ключових рішень Байдена — від санкцій проти Росії до питань торгівлі та кібербезпеки. Мета перегляду — оцінити, які зміни можуть найбільше вплинути на заходи ЄС.

"Є побоювання, що він може скасувати укази лише тому, що вони були підписані Байденом. Нам потрібно розуміти, як це вплине на нас", — заявив один із високопосадовців на умовах анонімності.

Особливе занепокоєння викликає можливе зняття санкцій проти Росії, які запровадили у 2022 році після повномасштабного вторгнення. У ЄС розраховують, що Трамп усе ж вирішить залишити ці санкції як важіль у можливих майбутніх переговорах із РФ щодо припинення війни.

Своєю чергою, представник перехідної команди Трампа зазначив, що політик отримав "рішучий мандат" виконати передвиборчі обіцянки.