У Раді схвалили створення дорадчої групи для відбору членів Рахункової палати

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету схвалив проєкт постанови про утворення дорадчої групи експертів для здійснення попереднього відбору кандидатів на посади членів Рахункової палати.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа.

"26 травня офіційно отримали від Уряду пропозиції міжнародних організацій щодо трьох експертів до дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка обиратиме кандидатів на посади нових членів Рахункової палати. Сьогодні Комітет ВРУ з питань бюджету спрямував проект постанови на голосування у залі Верховної Ради", – написала вона у Фейсбуці.

За її словами, дорадча група займатиметься відбором кандидатів на вакантні посади членів Рахункової палати станом на 19 грудня 2024 року.

До складу міжнародних експертів увійшли Ігорс Лудборжс з Латвії, який є членом Європейського суду аудиторів та сертифікованим аудитором з 1994 року, Паскаль Муньє з Франції - старший аудитор Рахункової палати Франції з 24-річним досвідом, та Лі Самерфілд з Великобританії – директор Національного офісу аудиту з 25-річним досвідом аудиту державних програм.

Дорадча група експертів складатиметься з 6 осіб: три міжнародні експерти і три представники від Верховної Ради, при цьому переважне право голосу матимуть міжнародні експерти.

Після рішення Бюджетного комітету проєкт постанови включається до порядку денного Верховної Ради. Далі парламент рейтинговим голосуванням обере 3 українських експертів з пропозицій фракцій та голосуванням 226+ затвердить постанову про склад дорадчої групи експертів.

Відтак, після голосування в Раді розпочнеться прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати, який триватиме 30 днів.

"Членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший 30 років, який володіє українською мовою та англійською/французькою, має щонайменше ступінь магістра, загальний стаж роботи 7+ років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права 5+ років та бездоганну ділову репутацію", – зазначила Підласа.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав в першому читанні законопроєкт № 10044-д про реформу Рахункової палати.

Як зазначив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, реформа передбачає розширення мандату на усі публічні фінанси (бюджети ОМС, кошти ДП і позабюджетні фонди), посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності РП, прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів тощо.

Крім того, Рахункова палата буде мати 11 (замість 13 зараз) членів і буде впроваджено періодичне зовнішнє оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада звільнила 7 з 12 членів рахункової палати, у котрих закінчився строк повноважень ще у березні. За це рішення проголосувало 264 нардепи.