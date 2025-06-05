Безконтактна оплата в метро Києва не працює

У столичному метро стався збій системи оплати – безконтактна банківська оплата на турнікетах недоступна.

Про це повідомляє КМДА.

У Київському метрополітені тимчасово не працює оплата банківською карткою через технічний збій у системі "Ощадбанку".

У КМДА повідомили, що спеціалісти банку вже працюють над усуненням проблеми. Коли саме буде відновлена робота терміналів – наразі не уточнюється.

Наразі оплатити проїзд у метро можна трьома способами:

транспортною картою;

QR-кодом у застосунку "Київ Цифровий";

паперовим QR-квитком.

Про відновлення безконтактної оплати банківською карткою в метрополітені пообіцяли повідомити додатково.