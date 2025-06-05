Безконтактна оплата в метро Києва не працює
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У столичному метро стався збій системи оплати – безконтактна банківська оплата на турнікетах недоступна.
Про це повідомляє КМДА.
У Київському метрополітені тимчасово не працює оплата банківською карткою через технічний збій у системі "Ощадбанку".
У КМДА повідомили, що спеціалісти банку вже працюють над усуненням проблеми. Коли саме буде відновлена робота терміналів – наразі не уточнюється.
Наразі оплатити проїзд у метро можна трьома способами:
- транспортною картою;
- QR-кодом у застосунку "Київ Цифровий";
- паперовим QR-квитком.
Про відновлення безконтактної оплати банківською карткою в метрополітені пообіцяли повідомити додатково.