Бесконтактная оплата в метро Киева не работает
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В столичном метро произошел сбой системы оплаты - бесконтактная банковская оплата на турникетах недоступна.
Об этом сообщает КГГА.
В Киевском метрополитене временно не работает оплата банковской картой из-за технического сбоя в системе "Ощадбанка".
В КГГА сообщили, что специалисты банка уже работают над устранением проблемы. Когда именно будет восстановлена работа терминалов - пока не уточняется.
Сейчас оплатить проезд в метро можно тремя способами:
- транспортной картой;
- QR-кодом в приложении "Киев Цифровой";
- бумажным QR-билетом.
О восстановлении бесконтактной оплаты банковской картой в метрополитене пообещали сообщить дополнительно.