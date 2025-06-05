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Бесконтактная оплата в метро Киева не работает

Алексей Артемчук — 5 июня, 17:29
Бесконтактная оплата в метро Киева не работает
Getty Images

В столичном метро произошел сбой системы оплаты - бесконтактная банковская оплата на турникетах недоступна.

Об этом сообщает КГГА.

В Киевском метрополитене временно не работает оплата банковской картой из-за технического сбоя в системе "Ощадбанка".

В КГГА сообщили, что специалисты банка уже работают над устранением проблемы. Когда именно будет восстановлена работа терминалов - пока не уточняется.

Сейчас оплатить проезд в метро можно тремя способами:

  • транспортной картой;
  • QR-кодом в приложении "Киев Цифровой";
  • бумажным QR-билетом.

О восстановлении бесконтактной оплаты банковской картой в метрополитене пообещали сообщить дополнительно.

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Киевский метрополитен

Бесконтактная оплата в метро Киева не работает
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