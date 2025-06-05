Бесконтактная оплата в метро Киева не работает

В столичном метро произошел сбой системы оплаты - бесконтактная банковская оплата на турникетах недоступна.

Об этом сообщает КГГА.

В Киевском метрополитене временно не работает оплата банковской картой из-за технического сбоя в системе "Ощадбанка".

В КГГА сообщили, что специалисты банка уже работают над устранением проблемы. Когда именно будет восстановлена работа терминалов - пока не уточняется.

Сейчас оплатить проезд в метро можно тремя способами:

транспортной картой;

QR-кодом в приложении "Киев Цифровой";

бумажным QR-билетом.

О восстановлении бесконтактной оплаты банковской картой в метрополитене пообещали сообщить дополнительно.