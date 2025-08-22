У Києві повністю відкриють рух Подільським мостовим переходом

З 23 серпня у Києві запрацює Подільський мостовий перехід у повному обсязі.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, відкриють рух усіма смугами в обох напрямках: по чотири смуги від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів та по дві смуги далі.

Також почне діяти проїзд обома частинами нового тунелю.

На мосту облаштували понад 11 км велодоріжок у двох напрямках, смуги для громадського транспорту та додатковий світлофор на перетині з вулицею Центральною Садовою.

Крім того, повністю обладнано транспортно-пересадочний вузол для пасажирів швидкісного трамвая та міської електрички.

Нагадаємо:

Компанія "Автострада", що належить Максиму Шкілю отримала 1,18 млрд грн на добудову Подільського мосту, що сполучає правий та лівий берег Києва.