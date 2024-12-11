У Києві планують капітально ремонтувати вулиці, які по актах обстеження цього не потребують – активісти

Київська міська держадміністрація планує капітально ремонтувати вулиці, які цього не потребують і на яких вистачило би середнього ремонту.

Такий висновок міститься у дослідженні ГО «Пасажири Києва», пишуть "Наші гроші".

Громадська організація отримала на запит та проаналізувала акти обстеження технічного стану вулиць Києва за поточний рік і порівняла їх із планом капітальних ремонтів на наступні роки.

Як виявилось, місто збирається проводити капітальні ремонти здебільшого тих вулиць, які цього не потребують і де можна було б обмежитись середнім ремонтом.

Наприклад, це стосується проспекту Лобановського, вулиці Міської та проспекту Свободи.

Як пишуть «Пасажири Києва», середній ремонт від капітального відрізняється передусім типом та обсягом робіт, а відповідно і меншою вартістю.

До прикладу, площа покриття проспекту Свободи складає 50 630 кв. м, а середня вартість капремонту 1 кв. м – 6 480 грн. Орієнтовна вартість капремонту всієї вулиці – 328 млн грн. При цьому, відповідно до акту КП «ШЕУ Подільського району» на проспекті пошкоджено всього 650 кв. м, що складає лише 1% покриття і потребує поточного (середнього) ремонту. Інших пошкоджень (бордюрного каменя, дорожнього огородження, зливостоків) не зафіксовано.





Активісти запевняють, що самі у цьому пересвідчились. Середня вартість 1 кв. м поточного ремонту – 1 400 грн. За їхніми розрахунками, загальна вартість поточного ремонту пошкоджених ділянок проспекту Свободи складе 0,9 млн грн, що у 360 разів менше за вартість капремонту усієї вулиці.

За даними «Пасажирів Києва», замість капітального ремонту вулиці Богатирської за 1,4 млрд грн, проти якого було подано петицію, що набрала 6 тисяч голосів, але була відхилена мером Віталієм Кличком, можна було обійтись дрібним поточним ремонтом 1 000 кв. м покриття.

Висновок активістів такий: загалом з усіх вулиць, капремонт яких заплановано на 2025 рік, його потребують лише Харківське шосе і вулиця Зрошувальна, а проспект Лобановського і вулиця Милославська на Троєщині потребують середнього ремонту близько 20% покриття.

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