Житній ринок можуть продати: у Київраді назвали вартість його ремонту

У Київській міській раді зареєстрували проєкт рішення, що передбачає продаж Житнього ринку, який розташований на Подолі.

Про це повідомляє голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, пише LIGA.net.

За його словами, керівництво ринку за останні 15 років довело його до збитковості, тож зараз, під час воєнного стану, планують продати його за зниженою ціною. Наразі цей історичний об’єкт потребує капітального ремонту, після якого може приносити прибуток місту.

"Може, місто залучить інвестора, дасть пільгу на підтримку для нового орендаря, призначить дієвого керівника… А чи є гарантія, що там не зʼявиться чергова забудова? Немає. Адже новий власник, що захоче, те й зробить з ринком", – йдеться в дописі голови Громадської ради при КМДА.

Депутат Київради від фракції "Голос" Тарас Козак відзначив, що об’єкт знаходиться в аварійному та пожежо небезпечному стані. Також є загроза обвалення даху, зокрема гнилі інженерні комунікації, іржа на залізних колонах. Ринку необхідний ремонт, однак він має залишиться "Житнім ринком".

Козак зазначив, що ремонтні роботи ринку можуть обійтися від 118 до 700 млн гривень, згідно з інформацією його джерел. Однак, на його думку, сума може сягнути 400-500 млн гривень.

Як стверджує депутат, щоб зберегти ринок варто зазначити в договорі продажу три умови – функціонал, зовнішній вигляд, цілісний майновий комплекс.

"Якщо за три роки покупець не впорається або буде робити якісь дурниці, місто Київ буде зобовʼязане викупити назад Житній ринок, за тою ж ціною. Саме такий проєкт рішення Київради ми з колегами з усіх фракцій КМР зареєстрували вчора", — сказав Тарас Козак.

Нагадаємо:

У квітні 2024 року Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, почувши занепокоєння громадськості, звернувся до Департаменту комунальної власності з проханням скасувати аукціон з оренди Житнього ринку, запланований на 15 квітня.