"Не відповідає дійсності": у Київраді прокоментували забудову "Дворика з воронами" в центрі столиці

Жодної забудови на вул. Рейтарській, 9, в центрі Києва, де розташований "Дворик із воронами", не буде.

Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За його словами, ця територія перебуває в центральному історичному ареалі Києва, в археологічній та архітектурній охоронних зонах, а також у буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Останнім часом ширяться чутки, що "дворик з воронами" на Рейтарській, 9, можуть забудувати. Це не відповідає дійсності. Земельна ділянка залишається у категорії історико-культурного призначення", - розповів Бондаренко.

За його словами, Київська міська рада надала її в оренду на 10 років лише для експлуатації та обслуговування туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Компанії на праві власності належать будівлі на вул. Рейтарській, 9 за літерами А, Б, В, Д, Е, К і Л.

"Ці об'єкти використовуються під заклади громадського харчування. Жодних житлових комплексів, торгових центрів чи офісних висоток тут не буде. Я підтримую ініціативу киян щодо збереження цього унікального місця", - додав Бондаренко.

Нагадаємо:

Господарський суд стягнув до бюджету міста Києва 69,34 млн грн пайового внеску у розвиток інфраструктури столиці з ТОВ "Мелвікс", який є забудовником ЖК Manhattan City.