Трамп хоче підняти мито на імпорт з ЄС: переговори провалилися

Президент США Дональд Трамп запропонував з 1 червня 2025 року запровадити 50% мито на всі товари, що імпортуються з Європейського Союзу.

Про це він написав у Truth Social.

За словами Трампа, це відповідь на безрезультатні торгові переговори з Брюсселем.

"Переговори з Європейським Союзом нікуди не ведуть", – заявив він.

Президент США пояснив, що працювати з ЄС дуже складно через численні обмеження.

"З Європейським Союзом, який був створений переважно для того, щоб скористатися перевагами торгівлі зі Сполученими Штатами, виявилося дуже важко мати справу", – написав Трамп у заяві.

Політик звинуватив ЄС у створенні "потужних торгових бар'єрів, ПДВ, безглуздих корпоративних штрафів, немонетарних торговельних бар'єрів, монетарних маніпуляцій, несправедливих та необґрунтованих судових позовів проти американських компаній".

За словами Трампа, через таку політику ЄС торговий дефіцит США перевищив 250 млрд дол на рік, що він назвав "абсолютно неприйнятним".

Політик уточнив, що нове мито не стосуватиметься товарів, вироблених на території США.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що введення 80% мита на імпорт із Китаю "виглядає правильно", напередодні перемовин між американськими та китайськими посадовцями у Швейцарії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз повинен зобов'язатися купувати американські енергоносії на 350 мільярдів доларів, щоб отримати знижки на митні тарифи.