Топпосадовицю "Енергоатому", яку затримали за хабарі, арештували
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для заступниці гендиректора філії "ВП "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом", яку підозрюють в отриманні хабарів.
Про це повідомляє пресслужба САП.
Суд задовольнив клопотання прокурора та відправив підозрювану до СІЗО із можливістю внесення 4 млн грн застави.
За даними "Слово і діло", мова йде про Світлану Пінчук.
У разі внесення застави на неї буде покладено низку обмежень:
- прибувати до слідчого (детектива), прокурора та суду за кожною вимогою;
- без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду не відлучатися з м. Києва;
- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із визначеним колом осіб;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо:
НАБУ та САП викрили заступницю генерального директора філії "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом" на проханні та одержанні неправомірної вигоди від представника підрядної компанії.