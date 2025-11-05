Топпосадовицю "Енергоатому", яку затримали за хабарі, арештували

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для заступниці гендиректора філії "ВП "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом", яку підозрюють в отриманні хабарів.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Суд задовольнив клопотання прокурора та відправив підозрювану до СІЗО із можливістю внесення 4 млн грн застави.

За даними "Слово і діло", мова йде про Світлану Пінчук.

У разі внесення застави на неї буде покладено низку обмежень:

- прибувати до слідчого (детектива), прокурора та суду за кожною вимогою;

- без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду не відлучатися з м. Києва;

- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із визначеним колом осіб;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо:

НАБУ та САП викрили заступницю генерального директора філії "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом" на проханні та одержанні неправомірної вигоди від представника підрядної компанії.