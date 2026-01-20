Свириденко хоче, щоб торгові мережі більше продавали українські продукти

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко звернулася до торгових мереж України із закликом віддавати більше переваги українським продуктам харчування.

Про це повідомила Свириденко у своєму Телеграм-каналі за результатами зустрічі із представниками асоціацій виробників продуктів харчування щодо функціонування бізнесу в умовах обмеженого енергетичного забезпечення.

"Це питання загальної стійкості нашої економіки. Доручила Міністерству економіки опрацювати додаткові заходи підтримки виробників в цьому питанні", - зазначила вона.

Свириденко запевнила, що станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо. Потужності виробників перевищують внутрішнє споживання. Ситуація контрольована.

Вона також доручила ДСНС невідкладно опрацювати можливість в наданні допомоги у короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти харчування у випадку раптових відключень.

"Міністерство енергетики і НКРЕКП має невідкладно забезпечити приєднання і запуск генеруючих установок, які є в наявності у виробників продуктів харчування і досі не запущені. Уряд для цього прийняв всі необхідні рішення", - розповіла Свириденко.

Вона також додала, що ДСНС посилить координацію з виробниками продуктів харчування в регіонах для формування оперативних резервів харчів на випадок потреби розгортання пунктів харчування.

