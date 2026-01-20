Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Свириденко хоче, щоб торгові мережі більше продавали українські продукти

Віктор Волокіта — 20 січня, 15:19
Свириденко хоче, щоб торгові мережі більше продавали українські продукти
Getty Images

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко звернулася до торгових мереж України із закликом віддавати більше переваги українським продуктам харчування.

Про це повідомила Свириденко у своєму Телеграм-каналі за результатами зустрічі із представниками асоціацій виробників продуктів харчування щодо функціонування бізнесу в умовах обмеженого енергетичного забезпечення.

"Це питання загальної стійкості нашої економіки. Доручила Міністерству економіки опрацювати додаткові заходи підтримки виробників в цьому питанні", - зазначила вона.

Свириденко запевнила, що станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо. Потужності виробників перевищують внутрішнє споживання. Ситуація контрольована.

Вона також доручила ДСНС невідкладно опрацювати можливість в наданні допомоги у короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти харчування у випадку раптових відключень.

"Міністерство енергетики і НКРЕКП має невідкладно забезпечити приєднання і запуск генеруючих установок, які є в наявності у виробників продуктів харчування і досі не запущені. Уряд для цього прийняв всі необхідні рішення", - розповіла Свириденко.

Вона також додала, що ДСНС посилить координацію з виробниками продуктів харчування в регіонах для формування оперативних резервів харчів на випадок потреби розгортання пунктів харчування.

Нагадаємо:

ДСНС розгортає мобільні кухні, щоб громадяни України мали змогу отримати безкоштовну гарячу їжу.

уряд продукти торгівля

торгівля

Свириденко хоче, щоб торгові мережі більше продавали українські продукти
На Закарпатті викрили групу, яка дробила бізнес для ухилення від податків
Ресурсна криза на ринку деревини

Останні новини