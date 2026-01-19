В Україні розгортають пересувні "пункти гарячої їжі" — Свириденко

Щоб громадяни України мали змогу отримати безкоштовну гарячу їжу, ДСНС розгортає мобільні кухні.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, зокрема в Києві вже працює 41 мобільна кухня, ще 40 перебувають у резерві та можуть бути задіяні за потреби.

"Готуємо рішення про додаткове фінансування з резервного фонду Державного бюджету, щоб забезпечити гарячим харчуванням вразливі категорії населення, зокрема в столиці", - додала Свириденко.

Нагадаємо:

Перший віце-прем'єр - міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль розповів про зустріч із НЕК "Укренерго", на якій одним із пріоритетних завдань доручив покращити енергетичне сполучення між Заходом і Сходом України.