Стало відомо, хто реформуватиме українську митницю

Кабмін затвердив положення про Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів. Відповідну постанову ухвалили 3 грудня 2024 року.

Згідно із положенням (копія є в розпорядженні ЕП), підготовленим міністром Олегом Немчіновим, уповноважений відповідатиме за виконання завдань щодо організації процесу реформування митних органів.

При цьому робитиме він це на громадських засадах, тобто без виплати заробітної плати з державного бюджету. Призначати таку особу буде уряд за поданням прем'єр-міністра.

До компетенції уповноваженого належить:

підготовка пропозицій щодо реформування митних органів у рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року ;

підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних із залученням до формування та реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства;

ініціювання прийняття та опрацювання нормативно-правових актів, з питань, що належать до його компетенції;

участь у співпраці з міжнародними організаціями з питань формування і реалізації митної політики.

Зауважимо, що деякі із зазначених вище компетенцій уповноваженого по суті дублюють повноваження Міністерства фінансів, закріплених в положенні від 2014 року. Діяльність Державної митної служби спрямовується та координується урядом через міністра фінансів (з 30 березня 2020 року – Сергій Марченко).

Крім того, уряд за поданням міністра цифрової трансформації затвердив склад міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи органів, що реалізують митну політику. До її складу увійшли:

Генеральний директор АТ "Укрпошта" (голова групи).

Керівник проєкту міжнародної технічної допомоги DTA (заступник голови групи, за згодою).

Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції.

Заступник міністра розвитку громад та територій.

Перший заступник міністра цифрової трансформації.

Заступник міністра фінансів з питань цифрового розвитку.

Заступник міністра економіки – Торговий представник України.

Заступник голови СБУ (за згодою).

Директор директорату реінжинірингу публічних послуг Мінцифри.

Керівник групи Система координації міжнародної технічної допомоги (за згодою).

Керівник проєкту міжнародної технічної допомоги EU4PFM (за згодою).

До компетенції міжвідомчої групи у вище вказаному складі, на відміну від уповноваженого, віднесено сприяння залученню ресурсів для реформування митних органів, а також підготовка пропозицій щодо вадливості подальшого недопущення зволікання реалізації реформи.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі злочинної організації на Чернівецькій митниці, члени якої заподіяли державі 290 млн грн збитків, забезпечуючи незаконну мінімізацію митних платежів за схемою так званого сірого імпорту.

Згодом Верховна Рада схвалила законопроєкт №6490-д, який покликаний перезавантажити роботу митниці. 17 жовтня документ підписав президент Володимир Зеленський.