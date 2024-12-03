Стало відомо, хто реформуватиме українську митницю
Кабмін затвердив положення про Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів. Відповідну постанову ухвалили 3 грудня 2024 року.
Згідно із положенням (копія є в розпорядженні ЕП), підготовленим міністром Олегом Немчіновим, уповноважений відповідатиме за виконання завдань щодо організації процесу реформування митних органів.
При цьому робитиме він це на громадських засадах, тобто без виплати заробітної плати з державного бюджету. Призначати таку особу буде уряд за поданням прем'єр-міністра.
До компетенції уповноваженого належить:
- підготовка пропозицій щодо реформування митних органів у рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року;
- підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних із залученням до формування та реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства;
- ініціювання прийняття та опрацювання нормативно-правових актів, з питань, що належать до його компетенції;
- участь у співпраці з міжнародними організаціями з питань формування і реалізації митної політики.
Зауважимо, що деякі із зазначених вище компетенцій уповноваженого по суті дублюють повноваження Міністерства фінансів, закріплених в положенні від 2014 року. Діяльність Державної митної служби спрямовується та координується урядом через міністра фінансів (з 30 березня 2020 року – Сергій Марченко).
Крім того, уряд за поданням міністра цифрової трансформації затвердив склад міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи органів, що реалізують митну політику. До її складу увійшли:
- Генеральний директор АТ "Укрпошта" (голова групи).
- Керівник проєкту міжнародної технічної допомоги DTA (заступник голови групи, за згодою).
- Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції.
- Заступник міністра розвитку громад та територій.
- Перший заступник міністра цифрової трансформації.
- Заступник міністра фінансів з питань цифрового розвитку.
- Заступник міністра економіки – Торговий представник України.
- Заступник голови СБУ (за згодою).
- Директор директорату реінжинірингу публічних послуг Мінцифри.
- Керівник групи Система координації міжнародної технічної допомоги (за згодою).
- Керівник проєкту міжнародної технічної допомоги EU4PFM (за згодою).
До компетенції міжвідомчої групи у вище вказаному складі, на відміну від уповноваженого, віднесено сприяння залученню ресурсів для реформування митних органів, а також підготовка пропозицій щодо вадливості подальшого недопущення зволікання реалізації реформи.
Нагадаємо:
У вересні 2024 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі злочинної організації на Чернівецькій митниці, члени якої заподіяли державі 290 млн грн збитків, забезпечуючи незаконну мінімізацію митних платежів за схемою так званого сірого імпорту.
Згодом Верховна Рада схвалила законопроєкт №6490-д, який покликаний перезавантажити роботу митниці. 17 жовтня документ підписав президент Володимир Зеленський.