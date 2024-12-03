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Стало відомо, хто реформуватиме українську митницю

Микола Максимчук — 3 грудня, 17:00
Стало відомо, хто реформуватиме українську митницю
Getty Images

Кабмін затвердив положення про Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів. Відповідну постанову ухвалили 3 грудня 2024 року.

Згідно із положенням (копія є в розпорядженні ЕП), підготовленим міністром Олегом Немчіновим, уповноважений відповідатиме за виконання завдань щодо організації процесу реформування митних органів.

При цьому робитиме він це на громадських засадах, тобто без виплати заробітної плати з державного бюджету. Призначати таку особу буде уряд за поданням прем'єр-міністра.

До компетенції уповноваженого належить:

  • підготовка пропозицій щодо реформування митних органів у рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року;
  • підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних із залученням до формування та реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства;
  • ініціювання прийняття та опрацювання нормативно-правових актів, з питань, що належать до його компетенції;
  • участь у співпраці з міжнародними організаціями з питань формування і реалізації митної політики.
Зауважимо, що деякі із зазначених вище компетенцій уповноваженого по суті дублюють повноваження Міністерства фінансів, закріплених в положенні від 2014 року. Діяльність Державної митної служби спрямовується та координується урядом через міністра фінансів (з 30 березня 2020 року – Сергій Марченко).

Крім того, уряд за поданням міністра цифрової трансформації затвердив склад міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи органів, що реалізують митну політику. До її складу увійшли:

  • Генеральний директор АТ "Укрпошта" (голова групи).
  • Керівник проєкту міжнародної технічної допомоги DTA (заступник голови групи, за згодою).
  • Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції.
  • Заступник міністра розвитку громад та територій.
  • Перший заступник міністра цифрової трансформації.
  • Заступник міністра фінансів з питань цифрового розвитку.
  • Заступник міністра економіки – Торговий представник України.
  • Заступник голови СБУ (за згодою).
  • Директор директорату реінжинірингу публічних послуг Мінцифри.
  • Керівник групи Система координації міжнародної технічної допомоги (за згодою).
  • Керівник проєкту міжнародної технічної допомоги EU4PFM (за згодою).

До компетенції міжвідомчої групи у вище вказаному складі, на відміну від уповноваженого, віднесено сприяння залученню ресурсів для реформування митних органів, а також підготовка пропозицій щодо вадливості подальшого недопущення зволікання реалізації реформи.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі злочинної організації на Чернівецькій митниці, члени якої заподіяли державі 290 млн грн збитків, забезпечуючи незаконну мінімізацію митних платежів за схемою так званого сірого імпорту.

Згодом Верховна Рада схвалила законопроєкт №6490-д, який покликаний перезавантажити роботу митниці. 17 жовтня документ підписав президент Володимир Зеленський.

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Стало відомо, хто реформуватиме українську митницю
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