Стало известно кто будет реформировать украинскую таможню

Кабмин утвердил положение о Правительственном уполномоченном по вопросам реформирования таможенных органов. Соответствующее постановление приняли 3 декабря 2024 года.

Согласно положению (копия есть в распоряжении ЭП), подготовленному министром Олегом Немчиновым, уполномоченный будет отвечать за выполнение задач по организации процесса реформирования таможенных органов.

При этом делать он будет это на общественных началах, то есть без выплаты заработной платы из государственного бюджета. Назначать такое лицо будет правительство по представлению премьер-министра.

К компетенции уполномоченного относится:

подготовка предложений по реформированию таможенных органов в рамках реализации Национальной стратегии доходов до 2030 года ;

подготовка предложений по осуществлению мероприятий, связанных с привлечением к формированию и реализации государственной таможенной политики институтов гражданского общества;

инициирование принятия и обработки нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции;

участие в сотрудничестве с международными организациями по вопросам формирования и реализации таможенной политики.

от 2014 года. Деятельность Государственной таможенной службы направляется и координируется правительством через министра финансов (с 30 марта 2020 года - Сергей Марченко). Заметим, что некоторые из указанных выше компетенций уполномоченного по сути дублируют полномочия Министерства финансов, закрепленных в положении

Кроме того, правительство по представлению министра цифровой трансформации утвердило состав межведомственной рабочей группы по вопросам реформирования системы органов, реализующих таможенную политику. В ее состав вошли:

Генеральный директор АО "Укрпочта" (председатель группы) .

. Руководитель проекта международной технической помощи DTA (заместитель председателя группы, по согласию).

Заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции.

Заместитель министра развития общин и территорий.

Первый заместитель министра цифровой трансформации.

Заместитель министра финансов по вопросам цифрового развития.

Заместитель министра экономики - Торговый представитель Украины.

Заместитель председателя СБУ (по согласию).

Директор директората реинжиниринга публичных услуг Минцифры.

Руководитель группы Система координации международной технической помощи (по согласию).

Руководитель проекта международной технической помощи EU4PFM (по согласию).

К компетенции межведомственной группы в выше указанном составе, в отличие от уполномоченного, отнесено содействие привлечению ресурсов для реформирования таможенных органов, а также подготовка предложений относительно вадливості дальнейшего недопущения промедления реализации реформы.

Напомним:

В сентябре 2024 года НАБУ и САП завершили расследование в деле преступной организации на Черновицкой таможне, члены которой причинили государству 290 млн грн убытков, обеспечивая незаконную минимизацию таможенных платежей по схеме так называемого серого импорта.

Впоследствии Верховная Рада одобрила законопроект №6490-д, который призван перезагрузить работу таможни. 17 октября документ подписал президент Владимир Зеленский.