США розглядають зняття санкцій з РФ у межах мирних переговорів – Bloomberg

США дали зрозуміти РФ, що готові до скасування санкцій, запроваджених через вторгнення лідера Кремля Путіна в Україну, як частину переговорів про завершення війни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Це може стати ще одним джерелом напруги з європейськими союзниками, які наполягають на збереженні обмежень, пише агентство.

Державний департамент США у своїй заяві за підсумками переговорів у Ер-Ріяді наголосив на потенціалі майбутньої економічної та інвестиційної співпраці між США та Росією після завершення конфлікту.

Держсекретар Марко Рубіо також підтвердив, що питання зняття санкцій є частиною обговорень.

"Є санкції, які були запроваджені через цей конфлікт", — заявив Рубіо. — "Для завершення будь-якої війни всі сторони мають іти на поступки".

Він також визнав, що Європейський Союз має долучитися до обговорень, оскільки країни блоку також наклали численні санкції на Росію.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив після зустрічі високопосадовців двох країн у Саудівській Аравії, що Москва та Вашингтон "висловили великий інтерес до усунення штучних бар’єрів для розвитку взаємовигідної економічної співпраці".

За його словами, обидві сторони мають "взаємне бажання знайти конкретні рішення" економічних питань.

Нагадаємо:

18 лютого у Саудівській Аравії розпочалися переговори між делегаціями США та Росії. Як писали російські пропагандистські ЗМІ, під час них сторони планували обговорити економічну співпрацю та "питання українського врегулювання".

Російську сторону представляли глава МЗС РФ Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков.

Президент Володимир Зеленський напередодні наголосив, що Україна не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості про Україну без участі офіційного Києва.

Російсько-американські переговори в Ер-Ріяді тривали 4,5 години. За повідомленням російської сторони, Москва і Вашингтон працюватимуть, щоб створити умови для зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа.